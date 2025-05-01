ЕС представит США предложения по торговле

Bloomberg: ЕС на следующей неделе представит США предложения по торговле

Евросоюз (ЕС) планирует на следующей неделе представить администрации президента США Дональда Трампа свои предложения для начала торговых переговоров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, в документе будут предложены меры «по увеличению европейских инвестиций в США, снижению торговых и нетарифных барьеров, сотрудничеству в решении глобальных вызовов (...) а также закупка таких американских товаров, как сжиженный природный газ и технологии».

Ранее стало известно, что высокоранговые чиновники Европейского союза (ЕС) хотят избавиться от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности».