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07:01, 1 мая 2025Экономика

ЕС представит США предложения по торговле

Bloomberg: ЕС на следующей неделе представит США предложения по торговле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Евросоюз (ЕС) планирует на следующей неделе представить администрации президента США Дональда Трампа свои предложения для начала торговых переговоров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, в документе будут предложены меры «по увеличению европейских инвестиций в США, снижению торговых и нетарифных барьеров, сотрудничеству в решении глобальных вызовов (...) а также закупка таких американских товаров, как сжиженный природный газ и технологии».

Ранее стало известно, что высокоранговые чиновники Европейского союза (ЕС) хотят избавиться от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности».

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