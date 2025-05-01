Готовность к трудовому подвигу политолог назвал одной из главных черт российского общества

Политолог Шаповалов: Трудовые подвиги прошлого мы дополняем и развиваем

Отмечаемый первого мая в России праздник Весны и Труда – важная символическая дата, которая уже в нынешних условиях обрела в обществе новые смыслы. Такое мнение высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

«Первое мая, праздник весны труда, для нашей страны очень важная символическая дата. И она имеет безусловную историю, связанную с Советским Союзом, когда этот праздник был одним из ключевых для советского народа. Но в настоящее время он обрел новое дыхание, новые смыслы, — говорит эксперт. — Праздник ассоциируется прежде всего с ценностью созидательного труда, одной из ключевых ценностей нашего общества. Для россиян труд священен. Наше общество относится к труду, к трудовой деятельности, к героям труда как к очень значимому процессу и значимым персонам. Для нас подвиги на трудовой ниве не менее важны, чем подвиг на поле боя. И вот в этом отношении для нынешней России труд, трудовая деятельность является одной из ключевых характеристик общества».

Владимир Шаповалов также подчеркивает, что созидательному труду придает особое значение президент страны. «Необходимо отметить, что в России созданы все условия для эффективной защиты человека труда, трудовой деятельности и отдыха граждан. У нас в полной мере соответствующая принципу социального государства функционирующая экономическая система. В 2020 году мы записали в Конституцию целый ряд норм, которые обеспечивают, гарантируют социальную защиту населения и социальную защиту тружеников».

Эксперт также отмечает, что трудовой подвиг записан в цивилизационном коде нашего общества, и это отражается и в художественном творчестве, где воспевается человек труда, и в пословицах и поговорках.

«И, конечно, это выражается в чествовании человека труда — в России существует огромное количество памятников, посвященных трудовому подвигу. И это не случайно, потому что созидать в чрезвычайно тяжелых природных, климатических, географических условиях России с ее огромными территориями очень сложно. И те достижения, которые характерны для России, российской цивилизации — полет человека в космос, и освоение Сибири и Дальнего Востока, и создание мощной промышленной индустриальной базы, невозможно без эффективной созидательной трудовой деятельности. Трудовые подвиги прошлого мы дополняем и развиваем в настоящем и в будущем. И мы по праву можем гордиться не только трудовыми традициями прошлого, созданием Днепрогресса, Транссиба, БАМа, Байконура, но и нынешними достижениями, это и Крымский мост, это и скоростные магистрали, которые созданы и строятся в настоящее время, это и огромные объемы строительства жилого фонда, и инфраструктурное строительство. Это создание большого количества современных промышленных объектов. Это настоящий промышленный бум, который переживает наша страна», — говорит политолог.

К этим достижениям, по словам эксперта, можно отнести и создание первого за последние десятилетия импортозамещенного самолета МС, который совершил первый полет. «Это настоящее достижение, потому что ни Боинг, ни другие западные компании не могут похвастаться созданием самолетов полного цикла у себя на территории одной страны. Это строительство новых атомных станций. Только что был построен современный атомный ледокол — ни у одной страны нет атомного ледокольного флота, кроме России. Это создание новых промышленных предприятий и инфраструктурных объектов на территории Сибири и Дальнего Востока. Все это не было бы возможным без человека труда. И вот в этом отношении мы в полной мере можем сказать, что сегодня мы не просто чтим трудовые традиции. Сейчас, в настоящее время, в России человек труда, трудовая деятельность выходит на первый план, потому что задачи созидания страны, превращение России в технологического и экономического лидера в мировом масштабе, возможны только в условиях эффективной трудовой деятельности», — резюмировал политолог.