Исполняющий обязанности президента Южной Кореи подал в отставку

И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку перед выборами

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку с поста премьер-министра. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Я принял окончательное решение уйти со своего поста, чтобы сделать все, что я могу и должен сделать для преодоления кризиса, с которым мы столкнулись», — объяснил Хан.

По его словам, сейчас Южная Корея находится на перепутье.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший тогда пост президента Южной Кореи объявил военное положение, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже, а в январе 2025-го его арестовали. В апреле Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.

Внеочередные выборы президента страны пройдут 3 июня.