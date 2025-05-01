Карлсон допустил, что правительство Украины причастно к покушению на Трампа

Правительство Украины может быть причастно к покушению на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли, которое опубликовано на YouTube.

«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей», — подчеркнул он.

По словам Карлсона, были и другие люди, которые «становились мишенью украинских властей».

Ранее Такер Карлсон заявил, что американских политиков, которые дали Украине оружие для ударов вглубь российской территории, надо заключить в тюрьму.