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15:43, 1 мая 2025Мир

Китай обвинил США в происхождении коронавируса

Госсовет КНР обвинил США в происхождении коронавируса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Информационное бюро Госсовета КНР обнародовало документ, в котором обвинило США в происхождении коронавируса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В документе сказано, что у Пекина имеются все доказательства. Особое внимание было акцентировано на Флориде.

Так, в этом американском штате впервые выявили коронавирус 1 марта 2020 года, но КНР в открытых источниках нашла информацию, согласно которой COVID-19 там начал распространяться еще за два месяца до этой даты. Причем большая часть заразившихся не выезжала за пределы страны. Правда, потом, как говорится в документе, американская сторона попыталась скрыть эту информацию, а причастных к ее появлению уволили.

Ранее в ЦРУ заявили об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане. Данное расследование заняло у американского ведомства несколько лет.

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