Названы лучшие упражнения для победы над пивным животом

Врач-консультант по ожирению, диабету и эндокринологии в Королевской больнице Солфорда Ахил Сайеда назвал лучшие упражнения для победы над пивным животом. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал выполнять прыжки через скакалку, так как это упражнение активно задействует икры, прорабатывает мышцы ягодиц, бицепс бедра, подвздошную и двуглавую мышцы и квадрицепсы. Также следует делать берпи и «джампинг джек», которые укрепляют икроножные, мышцы бедра, ягодицы, мышцы кора и груди.

Последним врач назвал болгарские выпады с прыжком. Это упражнение проработает ноги.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.