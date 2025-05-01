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21:35, 1 мая 2025Мир

Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

France24: Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Reuters / Gonzalo

В Париже первомайская демонстрация переросла в жесткие столкновения с полицией, сообщает телеканал France24.

Как сообщает телеканал, в ход пошли дубинки, слезоточивый газ и водометы. Массовые протесты происходят в связи с пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в стране.

Активисты разбивают стекла в магазинах и государственных учреждениях. Полиция использует дубинки, слезоточивый газ и водометы. На улицы Франции вышло свыше 157 тысяч человек. Наиболее напряженные ситуации наблюдаются в Париже, Лионе и Марселе. В настоящее время точных данных о количестве пострадавших и арестованных не имеется.

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