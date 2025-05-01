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17:31, 1 мая 2025Культура

Петросян возмутился новостями о себе

КП: Юморист Петросян возмутился новостями о выписанной из квартиры дочери
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Советско-российский юморист Евгений Петросян возмутился новостями о себе и выписанной из квартиры дочери. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

Издание обратило внимание на распространившуюся в СМИ информацию, что юморист выписал из квартиры в Москве свою дочь. КП связалась с живущей в США Викториной Петросян, которая высказала мнение, что пресса не лжет. «Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда», — заявила дочь Петросяна.

Издание попыталось получить комментарий по этому поводу у юмориста. «Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!» — возмущенно ответил Петросян на просьбу журналистов прояснить ситуацию.

В апреле Telegram-канал Mash сообщил, что Петросян потребовал через суд выписать из своей столичной квартиры дочь от первого брака. Причиной этому стал разлад в семье. Заседание по иску Петросяна состоялось в Хамовническом суде Москвы.

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