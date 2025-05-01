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21:40, 1 мая 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по готовящейся к прорыву группу ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе под Сумами по готовящей прорыв группе ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказали РИА Новости об ударе по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штабу в Сумской области, где группа военных готовила прорыв в белгородское приграничье.

Подпольщик сообщил, что артиллерийская атака велась по поселку городского типа Великая Писаревка в юго-восточной части украинского региона, на границе с Белгородской областью.

«ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по ПВД и штабу», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что в Великой Писаревке также расположены мастерские по ремонту бронетехники и обслуживанию военных машин, а также склады горюче-смазочных материалов.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) ВСУ терпит серьезные потери в боях на территории Сумской области.

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