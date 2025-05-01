Подполье рассказало об ударе по готовящейся к прорыву группу ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе под Сумами по готовящей прорыв группе ВСУ

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказали РИА Новости об ударе по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штабу в Сумской области, где группа военных готовила прорыв в белгородское приграничье.

Подпольщик сообщил, что артиллерийская атака велась по поселку городского типа Великая Писаревка в юго-восточной части украинского региона, на границе с Белгородской областью.

«ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по ПВД и штабу», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что в Великой Писаревке также расположены мастерские по ремонту бронетехники и обслуживанию военных машин, а также склады горюче-смазочных материалов.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) ВСУ терпит серьезные потери в боях на территории Сумской области.