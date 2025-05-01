Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказали РИА Новости об ударе по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штабу в Сумской области, где группа военных готовила прорыв в белгородское приграничье.
Подпольщик сообщил, что артиллерийская атака велась по поселку городского типа Великая Писаревка в юго-восточной части украинского региона, на границе с Белгородской областью.
«ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по ПВД и штабу», — уточнил Лебедев.
Он добавил, что в Великой Писаревке также расположены мастерские по ремонту бронетехники и обслуживанию военных машин, а также склады горюче-смазочных материалов.
Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) ВСУ терпит серьезные потери в боях на территории Сумской области.