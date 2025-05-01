Продюсер подал около двух тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»

Продюсер Днепровский направил две тысячи исков в защиту прав на «Синий трактор»

Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды около двух тысяч исков в защиту своих прав на придуманный им «Синий трактор» и другие персонажи этого детского мультипликационного проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор судится в продавцами и производителями игрушек, повторяющих героев мультфильма — Днепровскому принадлежат права на товарные знаки в виде изображений персонажей.

Первый иск Днепровского в сентябре 2020 года удовлетворил арбитражный суд Пензенской области. Режиссер взыскал с предпринимателя, продававшего игрушки, 15 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав.

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