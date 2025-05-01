Пушков озвучил главный страх Трампа из-за Украины

Пушков: Трамп боится повторения случая с выводом войск из Афганистана на Украине

Президент США Дональд Трамп мог пересмотреть свое отношение к участию американской стороны в украинском конфликте в связи с крайне негативным опытом вывода войск из Афганистана. Он боится повторения этого случая, главный страх Трампа по поводу урегулирования кризиса на Украине озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов из интервью журналу The Atlantic — Трамп сказал, что выход из Афганистана стал «вероятно, самым жалким моментом в истории США».

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — написал сенатор.

Ранее британская газета Times передала, что Трамп может задумываться о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, так как осознал их сложность. В случае такого исхода поток американского оружия, на который рассчитывает украинская сторона, иссякнет примерно через полгода.