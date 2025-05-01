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21:22, 1 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности покушения на бывшего главу «Правого сектора»

Зеленский: Глава СБУ расследует нападение на экс-главу «Правого сектора»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк доложил о расследовании обстоятельств нападения на Сергея Стерненко в Киеве, все факты по этому поводу будут представлены общественности. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

«Служба безопасности Украины задержала нападающую — оперативно, спасибо за это», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Ранее Стерненко заявил, что на него напала женщина, которая нанесла ему ранение. Пострадавший уточнил, что напавшая на него в Одессе женщина уже задержана Службой безопасности Украины.

Стерненко — украинский активист и блогер, бывший глава одесского «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена). Он также известен как непосредственный участник сожжения противников украинского «евромайдана» в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Некоторые украинские политики заявили, что официальный Киев намеренно занижает число жертв, которое может доходить до 116 человек.

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