Раскрыты сроки получения доходов от соглашения по минералам США и Украины

США и Украина могут прождать десятилетия для получения доходов от минералов

США и Украина могут прождать несколько десятилетий, чтобы получить доходы от соглашения по минералам. Такие сроки получения доходов раскрыло агентство Reuters.

Как заявили консультанты по горнодобывающей промышленности, разработка шахт, добывающих стратегически важные полезные ископаемые, может занять от 10 до 20 лет.

При этом большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют скудные данные, которые бы подтверждали их экономическую жизнеспособность. Инвесторы также могут отказаться от вливания денег в страну, где инфраструктура, такая как энергетика и транспорт, была разрушена в ходе конфликта, а будущая безопасность не гарантирована.

«Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые внезапно начнут утекать из Украины, то он ошибается», — сказал Адам Уэбб, руководитель отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.