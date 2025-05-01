Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

Эндокринолог Смирнова призвала не сочетать шашлык с пивом и шампанским

Некоторые виды спиртных напитков при употреблении с жирным мясом могут причинить особый вред здоровью, заявила эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова. Самый вредный алкоголь для запивания шашлыка она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач призвала не сочетать шашлык с газированными и сладкими алкогольными напитками — пивом, шампанским, коктейлями с газировкой. По ее словам, газ ускоряет всасывание спирта, приводя к быстрой интоксикации, а сахар повышает калорийность. Пиво же содержит большое количество углеводов — по калорийности одна бутылка может приравниваться к порции хлеба. При этом шампанское и игристые вина наносят двойной удар по здоровью из-за сочетания пузырьков и сахара.

В сочетании с жирным мясом такие напитки создают повышенную нагрузку на желудок. Организм вынужден одновременно переваривать тяжелую белково-жировую пищу и нейтрализовать алкоголь, что затрудняет работу ферментов Галина Смирнова эндокринолог

Из-за этого, как объяснила Смирнова, пища дольше задерживается в ЖКТ, усиливается чувство тяжести. При этом печень перенаправляет ресурсы на расщепление этанола, а жиры и углеводы из еды не успевают вовремя переработаться. Из-за этого возможны острые сбои в работе поджелудочной железы, добавила она.

Ранее в МЧС России обратились к россиянам и рассказали, где на даче можно жарить шашлыки. Как сообщили в ведомстве, для приготовления еды на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное для этого место.