Россиянам рассказали о вреде популярных видов маринада для шашлыка

Биолог Лялина: Маринад для шашлыка на уксусе может вызвать язвенную болезнь

Некоторые маринады для шашлыка могут быть опасными для здоровья, особенно если для него используются определенные ингредиенты или нарушаются правила приготовления, рассказала биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Лялина рассказала, что наиболее опасны для здоровья маринады с уксусом, поскольку кислота может вызвать приступ гастрита или язвенной болезни из-за раздражения слизистой желудка. Кроме того, уксус может делать мясо жестким и тем самым только усилить выделение кислот в желудке, уточнила эксперт.

«Маринады с соевым соусом низкого качества также несут угрозу из-за повышенного содержания глутамата натрия, консервантов, красителей. Помните, что дешевые соусы могут содержать канцерогенные добавки! А маринады с майонезом на жаре быстро портятся, приводя к пищевым отравлениям», — отметила Лялина.

Эксперт добавила, что маринады с большим количеством соли и специй могут перегружать почки, а следовательно, повышать давление. Избыток соли и остроты может вызывать головные боли, отеки, раздражение желудка, предупредила она.

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