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07:30, 1 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о вреде популярных видов маринада для шашлыка

Биолог Лялина: Маринад для шашлыка на уксусе может вызвать язвенную болезнь
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Некоторые маринады для шашлыка могут быть опасными для здоровья, особенно если для него используются определенные ингредиенты или нарушаются правила приготовления, рассказала биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Лялина рассказала, что наиболее опасны для здоровья маринады с уксусом, поскольку кислота может вызвать приступ гастрита или язвенной болезни из-за раздражения слизистой желудка. Кроме того, уксус может делать мясо жестким и тем самым только усилить выделение кислот в желудке, уточнила эксперт.

«Маринады с соевым соусом низкого качества также несут угрозу из-за повышенного содержания глутамата натрия, консервантов, красителей. Помните, что дешевые соусы могут содержать канцерогенные добавки! А маринады с майонезом на жаре быстро портятся, приводя к пищевым отравлениям», — отметила Лялина.

Эксперт добавила, что маринады с большим количеством соли и специй могут перегружать почки, а следовательно, повышать давление. Избыток соли и остроты может вызывать головные боли, отеки, раздражение желудка, предупредила она.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц. По ее словам, одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес: яйца содержат мало калорий и хорошо насыщают.

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