Россиянам рассказали об одной доплате к пенсии в мае

Профессор Сафонов: Ветераны и участники ВОВ могут получить доплату к пенсии

Ветераны и участники Великой Отечественной войны (ВОВ) смогут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы. Об этом рассказал агентству «Прайм» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Так, согласно указу главы государства Владимира Путина, лица, проработавшие во время войны не менее шести месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто получат по 55 тысяч рублей.

«Юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ», — подчеркнул Сафонов.

Он заверил, что материальную помощь начислят без каких-либо заявлений. Помимо этого, российские регионы смогут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Ранее стало известно, что лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. В частности, в российскую столицу приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.

Также сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.