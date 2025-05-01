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13:44, 1 мая 2025Спорт

Российская биатлонистка показала фигуру в купальнике

Российская биатлонистка Метеля показала фигуру в купальнике в отпуске в Дубае
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @metelya_vit

Российская биатлонистка Виктория Метеля показала фигуру в купальнике. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя Метеля сделала кадр в отпуске в Дубае (ОАЭ), оставив в качестве подписи эмодзи «кокос». Она позировала на пляже в бежевом бикини, серой бейсболке и с цветком в волосах.

24 апреля Метеля в своем Telegram-канале пожаловалась на проблемы на лыжной базе в ее родном городе Гагарине (Смоленская область). Она посетовала на отсутствие пешеходной дороги и освещения до тренировочного объекта и туалета в здании.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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