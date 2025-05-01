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12:40, 1 мая 2025Спорт

Российский теннисист пригрозил сопернику убийством во время матча

Теннисист Муте заявил, что россиянин Котов угрожал ему убийством во время матча
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Котов

Павел Котов. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Французский теннисист Корентен Муте рассказал, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время матча. Слова Котова передает аккаунт Avantage Tennis в соцсети X.

Инцидент произошел во время матча первого круга на турнире категории «Челленджер» в Экс‑ан‑Провансе. «В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью. Однажды кто‑нибудь убьет тебя», — сказал Котов сопернику.

Встреча прошла в среду, 30 апреля. Она была прервана из-за темноты при счете 7:5, 3:6, 5:5.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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