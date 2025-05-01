Российский теннисист пригрозил сопернику убийством во время матча

Французский теннисист Корентен Муте рассказал, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время матча. Слова Котова передает аккаунт Avantage Tennis в соцсети X.
Инцидент произошел во время матча первого круга на турнире категории «Челленджер» в Экс‑ан‑Провансе. «В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью. Однажды кто‑нибудь убьет тебя», — сказал Котов сопернику.
Встреча прошла в среду, 30 апреля. Она была прервана из-за темноты при счете 7:5, 3:6, 5:5.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.