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23:09, 1 мая 2025Мир

Рубио призвал Европу активизировать политическую волю для мира на Украине

Рубио: Европа для мира на Украине должна активизировать политическую волю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien De Rosa / Reuters

Европа для урегулирования конфликта на Украине должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Во время встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Рубио коснулся темы разрешения украинского кризиса. Он призвал Европу принять больше мер для достижения мира.

«Секретарь Рубио <...> ясно дал понять, что слов недостаточно», — подчеркнула пресс-служба Госдепа.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что европейские государства стремятся затянуть урегулирование конфликта на Украине.

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