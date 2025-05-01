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20:20, 1 мая 2025Путешествия

Спрос на авиарейсы из России в Абхазию и обратно оказался высоким

Кириенко заявил о высоком спросе на авиарейсы из РФ в Абхазию и обратно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На авиарейсы из России в Абхазию и обратно формируется высокий спрос, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью [перелетов], особенно с учетом предстоящего туристического сезона», — сказал Кириенко.

Сегодня, 1 мая, из московского аэропорта Внуково вылетел рейс в столицу Абхазии Сухум впервые после 30-летнего перерыва.

Тогда же первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что запуск авиарейсов между Россией и Абхазией является нарушением норм Международной организации гражданской авиации.

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