Стало известно имя старейшего человека на планете

The Telegraph: Старейшим человеком на планете признали британку Кейтерем

Жительница Великобритании Этель Кейтерем стала старейшим человеком на планете после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.

Возраст Кейтерем составляет 115 лет и 252 дня. Она родилась в 1909 году, в эпоху короля Эдуарда VII, и застала его правление. Сейчас женщина проживает в графстве Суррей.

Ранее сообщалось, что бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней.

