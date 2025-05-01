Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее Украины

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме заявил, что Россия больше и сильнее Украины. Детали разговора хозяин Белого дома раскрыл в эфире телеканала NewsNation.

«Я говорил ему (Зеленскому), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — сказал Трамп, отметив, что Россия «и близко не так сильна», как США.

Ранее сообщалось, что Трамп не будет настаивать на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский проводил выборы на Украине в рамках условий мирного соглашения.

До того Трамп заявлял, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с Владимиром Зеленским.