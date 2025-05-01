Умерла актриса Ирина Кострова

Актриса Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в Telegram.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас! Ваш "Москонцерт"», — написал он.

Бачурин уточнил, что прощание с актрисой состоится 4 мая в «Москонцерт холле».

Ирина Кострова родилась в 1923 году в Москве. Выступала на сцене Железнодорожного театра Марии Кнебель, «Ленкома», Театра на Таганке. В 1999 году ей присвоили звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Также она является заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

