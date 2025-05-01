Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:30, 1 мая 2025Культура

Умерла актриса Ирина Кострова

Актриса Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в Telegram.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас! Ваш "Москонцерт"», — написал он.

Бачурин уточнил, что прощание с актрисой состоится 4 мая в «Москонцерт холле».

Ирина Кострова родилась в 1923 году в Москве. Выступала на сцене Железнодорожного театра Марии Кнебель, «Ленкома», Театра на Таганке. В 1999 году ей присвоили звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Также она является заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Появился текст сделки США и Украины по недрам

    Опубликованы уникальные кадры эвакуации гражданских в Суджанском приграничье

    Белоруссия освободила осужденного американца по просьбе одной страны

    Армия России поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

    Умерла актриса Ирина Кострова

    Появились кадры атаки ВСУ по рынку в Херсонской области

    Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

    Переехавший группу школьников в Японии объяснил свой поступок желанием убивать

    Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

    На Западе раскрыли обман Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости