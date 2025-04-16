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12:55, 16 апреля 2025Культура

Умерла старейшая актриса театра «Ленком»

Старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова ушла из жизни в возрасте 90 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова умерла. Об этом сообщает официальный Telegram-канал учреждения.

Известно, что артистки не стало 16 апреля, ей было 90 лет. В последнее время она страдала от тяжелой болезни. Представители театра отметили, что Горшкова служила сцене на протяжении 64 лет.

«Ее талант, преданность сцене и мудрость останутся в истории. Скорбим вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», — сообщили в «Ленкоме».

Горшкова прославилась благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Золотой ключик», «Гамлет» и других знаковых постановках. Последний раз артистка выходила на сцену в «Поминальной молитве».

Ранее стало известно, что актриса и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни.

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