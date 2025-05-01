В Британии заявили о провале плана Стармера об отправке миротворцев на Украину

Times: План Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился

План британского премьер-министра Кира Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился. Об этом написала британская газета The Times.

«Именно это сейчас происходит с сэром Киром Стармером, когда он наблюдает, как испаряется его хваленая коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине», — подчеркивается в статье.

Как указано в материале, призывы Лондона и Парижа к другим европейским странам внести существенный вклад в якобы обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика. Таким образом, Стармер «вырыл себе яму, жестко говоря, прежде чем заняться дипломатической и военной беготней».

Ранее Кир Стармер заявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта на Украине могут ввести к лету. Он также подчеркнул, что выступает против идеи о временном прекращении огня.

Помимо этого, ранее СМИ писали, что Великобритания заявила, что ее роль в оказании помощи Украине является наиболее важной. Лондон стремится обеспечить Киеву наиболее сильные позиции как на поле боя, так и во время переговоров, утверждали журналисты.

