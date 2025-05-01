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08:04, 1 мая 2025Экономика

В Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты

Депутаты Госдумы предложили ежеквартально индексировать зарплаты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ежеквартально индексировать зарплаты на уровень инфляции, инициатива направлена на заключение в правительство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Лидер партии Сергей Миронов в беседе с агентством подчеркнул, что в Трудовом кодексе закреплена индексация зарплат, однако она носит рекомендательный характер. Законопроект предлагает сделать подобную меру обязательной для работодателей.

«В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат», — подчеркнул Миронов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае, но в июле возможно некоторое ее повышение на фоне индексации тарифов ЖКХ.

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