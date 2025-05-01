В Госдуме рассказали о выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами россиянах

Депутат Стенякина: Опекуны детей-инвалидов могут получать почти 11 тысяч рублей

Россияне, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать почти 11 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

Она заявила, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребенка с инвалидностью. Сумма же для других помощников была гораздо меньше — всего 1200 рублей.

«С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты», — объяснила она. После этого россиянин будет получать ежемесячно почти 11 тысяч рублей. По словам депутата, эту выплату увеличили на 9,5 процента в феврале текущего года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции.

Ранее в Госдуме рассказали: чтобы сформировать страховую пенсию по старости в 60 тысяч рублей необходимо иметь высокую зарплату, работать в белую и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений. Однако даже в этом случае в РФ существуют ограничения по единой базе для исчисления страховых взносов. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о переходе на двухэтапную индексацию пенсий с 2026 года.