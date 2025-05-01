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16:46, 1 мая 2025Россия

В московском храме объяснили освящение робота-доставщика

В Храме Благовещения Богородицы сочли освящение робота-доставщика импровизацией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

В московском храме нашли объяснение освящению робота-доставщика. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Как рассказали представители Храма Благовещения Богородицы, робота-доставщика священники заметили во время крестного хода. Его освящение там сочли импровизацией. «От святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику», ─ заявили в храме.

В церкви добавили, что специально такая акция не задумывалась. Храм никогда не пользовался услугами робота-доставщика, но зато заказчики теперь получат освященную еду. Получатели заказов, вероятно, покрестятся и станут православными, заключили представители храма.

Ранее в Воронежской области священник освятил аниме-магазин. Владелец торговой точки отметил, что после этого продажи существенно увеличились.

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