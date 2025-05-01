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16:07, 1 мая 2025Россия

В России предрекли Украине рабство из-за сделки по ресурсам

Член ОП Рогов: Сделкой по ресурсам Зеленский сдал Украину в рабство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @Yulia Svyrydenko / Reuters

Заключив сделку с США о ресурсах, президент Украины Владимир Зеленский фактически сдал свою страну в юридически закрепленное рабство. Так посчитал член Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценой», — отметил Рогов.

Член ОП предрек Зеленскому звание «предателя интересов украинского народа», с которым он войдет в историю. По словам Рогова, Украина встала на путь саморазрушения, когда отказалась от партнерских отношений с Россией ради «западных хозяев».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что соглашение по ресурсам, заключенное между США и Украиной, хуже того, которое было предложено Зеленскому в феврале.

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