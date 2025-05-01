Владелец нефтяного танкера попытался спасти из Йемена раненых российских моряков

Владелец Seven Pearls пытался спасти из Йемена экипаж раненых российских моряков

Владелец нефтяного танкера Seven Pearls предпринял попытку эвакуировать из Йемена экипаж судна и раненых российских моряков, которые постраддали во время американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса. О процессе спасения граждан сообщило посольство России в Йемене в Telegram-канале.

«Компания-судовладелец заверила посольство в том, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги для эвакуации пострадавших моряков и вывоза российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

До этого появились подробности о состоянии здоровья раненных в Йемене российских моряков. Двое из них получили легкие ранение, третьему пострадавшему требуется операция, он был госпитализирован в Сане.