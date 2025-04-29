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13:27, 29 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности о состоянии здоровья раненных в Йемене российских моряков

Посольство РФ: Двое россиян получили легкие ранения, третьему требуется операция
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al-Masirah TV / Handout via Reuters

Двое граждан России получили легкие ранения при американском ударе по йеменскому порту Рас-Иса. Об этом заявил временный поверенный в Йемене Евгений Кудров, сообщает РИА Новости.

В российском посольстве в Йемене также добавили, что третьему пострадавшему россиянину требуется операция, он был госпитализирован в Сане.

По словам Кудрова, танкер Seven Pearls остается в порту, на борту судна находятся 19 граждан России. Он подчеркнул, что российское посольство поддерживает контакт с судовладельцем танкера, экипажем и российскими моряками.

Ранее стало известно, что пострадавшие от американского авиаудара по Йемену граждане России перевезены на лечение в столицу Сану.

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