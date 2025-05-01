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14:36, 1 мая 2025Мир

Во Франции оценили сделку США и Украины по ресурсам

Политик Филиппо: США заработают на сделке с Украиной, не увязнув в ее проблемах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

США заработают на сделке с Украиной по ресурсам, не увязнув при этом в проблемах Киева. Об этом заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Благодаря [президенту США Дональду] Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», — отметил политик.

По словам Филиппо, американский лидер не включил в соглашение никаких гарантий безопасности для Киева, несмотря на желание президента Украины Владимира Зеленского.

1 мая Вашингтон и Киев подписали сделку по недрам, в рамках реализации которой будет создан инвестиционный фонд. США получили доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

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