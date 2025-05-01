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19:53, 1 мая 2025Мир

Во Франции заявили о нежелании ЕС вести диалог с Россией

Политик Филиппо: ЕС не желает вести с Россией переговоры по Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз не желает вести переговоры с Россией по Украине, заявил на площадке «Франко-российский диалог» лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщает ТАСС.

«Евросоюз не хочет вести переговоры, поэтому диалог с ним невозможен», — сказал Филиппо.

Политик заметил, что при президенте Эмманюэле Макроне Франция стала заложником европейской системы и придерживается военной повестки. Филиппо добавил, что в продолжении конфликта заинтересован Владимир Зеленский, желающий как можно дольше удерживать власть на Украине.

Ранее политик заявил, что США заработают на сделке с Украиной по ресурсам, не увязнув при этом в проблемах Киева.

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