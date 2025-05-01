Военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР

Эксперт Дандыкин назвал взятие всей ДНР под контроль важной целью ВС России

На текущий момент перед Вооруженными силами России в ДНР стоит задача взять под контроль оставшуюся территорию региона, а также создать зону безопасности на границе с Брянской и Белгородской областями. Об этом рассказал в интервью News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, это важнейшая задача, в свете борьбы с вражескими беспилотниками и терактами. «Я думаю, что сейчас освобождение наших регионов пройдет быстрее», — высказался он.

Дандыкин добавил, что врага ожидают неприятные сюрпризы на любых направлениях.

29 апреля в Госдуме сообщили о скором окружении Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечалось, ВС России продвигаются в сторону границы Днепропетровской области, возле которой и находится Красноармейск.

За неделю до этого, 22 апреля, стало известно, что российские бойцы заняли Сухую Балку в Донецкой народной республике.