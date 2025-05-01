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14:25, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

Зеленский: Украина готова к безусловному прекращению огня на достаточный период
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный период, которое должно стать первым шагом к миру. Мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает», ─ написал Зеленский.

По словам украинского лидера, он недавно встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны страны Юрико Бакес. Им Зеленский выразил благодарность за предоставление военной помощи Киеву и поддержку в энергетической сфере. Также стороны обсудили дипломатические усилия для достижения надежного мира.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Украина согласилась на 22 условия США. По его словам, за столом переговоров присутствовали также европейцы.

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