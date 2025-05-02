В России допустили провокации ВСУ в курском приграничье

Боец Баркас: ВС РФ готовы к провокациям ВСУ в курском приграничье 8-11 мая

Командир бригады с позывным Баркас заявил, что бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Военный допустил провокации ВСУ в курском приграничье в период время, которое объявлено с 8 по 11 мая.

«В случае провокации и введения огневого воздействия по нам будем пресекать эти удары и работать по контрбатарейной, контрминометной борьбе», — подчеркнул он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая. Решение приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.

