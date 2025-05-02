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13:48, 2 мая 2025Спорт

Бывшей жене Сафонова отказали в возбуждении уголовного дела на вратаря

Бывшей жене Матвея Сафонова отказали в возбуждении уголовного дела на вратаря
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Анастасии Казачек, бывшей жене российского вратаря парижского ПСЖ Матвея Сафонова, отказали в возбуждении уголовного дела на голкипера. Об этом сообщает Sport Baza.

Девушка хотела привлечь супруга к ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). В ФСПП провели проверку, по итогам которой выяснилось, что Сафонов каждый месяц платит по миллиону рублей алиментов.

Казачек написала заявление 14 апреля. По версии адвокатов Сафонова, она понимала, что в действиях вратаря нет состава преступления. Юристы уточнили, что девушка хотела дестабилизировать эмоциональное состояние вратаря и принудить его к выплате 60-миллионнного долга по алиментам за период с 2022 по 2024 год.

Об обращении Казачек в ФСПП стало известно 30 апреля. Перед этим она рассказала, что, согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты.

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