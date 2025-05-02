Экс-депутат горсовета Одессы Полищук: Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая

Бывший депутат одесского горсовета Василий Полищук заявил РИА Новости, что жители города ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«Настоящего расследования проведено не было. Почему? Тут очевидно, все как в старой шутке — в ходе расследования главное не выйти на самих себя», — отметил экс-депутат.

По его мнению, за нападением на активистов в Доме профсоюзов стояли высшие чины Службы безопасности Украины (СБУ) и МВД, ведомствам которых и было поручено «расследовать» трагедию.

Ранее представитель одесского подполья движения Stop Grave заявил, что группа украинских журналистов под неофициальным названием «Второе мая» препятствовала расследованию трагедии в Одессе. Он добавил, что журналисты предоставляли ангажированные сведения в СМИ, суды и в Европейский суд по правам человека, что позволяет говорить о том, что ни о каком независимом расследовании не может идти речи.