Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:34, 2 мая 2025Из жизни

Черепаха пустилась в бега и нашлась спустя девять месяцев в 1,6 километра от дома

В Великобритании черепаха пустилась в бега и нашлась спустя девять месяцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Великобритании хозяйка воссоединилась с любимой черепахой Леонардо спустя девять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает BBC News.

Рейчел Этчес заботилась о Леонардо на протяжении 13 лет. В июле 2024 года черепаха гуляла в саду Этчес. Она воспользовалась тем, что женщина отвлеклась на ребенка, и пустилась в бега.

Женщина тут же организовала поиски питомца. По ее словам, она беспокоилась, что домашний Леонардо не переживет зиму на улице. Несмотря на все усилия, черепаха нашлась только в апреле 2025 года в 1,6 километра от дома. Ее заметил прохожий с собакой и отнес в зоомагазин. Его сотрудники определили личность хозяйки Леонардо и связались с ней.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Этчес предположила, что черепаха впала в зимнюю спячку и проснулась, только после улучшения погоды. У черепахи воспалился глаз, в остальном у нее нет проблем со здоровьем.

Женщина рассказала, что это не первый побег Леонардо. Однако в первый раз он вернулся через пару дней.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, семья воссоединилась с любимой черепахой через несколько недель после ее пропажи во время торнадо. Раненую черепаху нашла соседка хозяев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Электричество в Подмосковье вернут до конца дня

    В Подмосковье сообщили о задержке поездов из-за непогоды

    Назван клуб РПЛ с наибольшим средним возрастом игроков

    Выход GTA VI перенесли на следующий год

    Напавшую на экс-главу одесского «Правого сектора» обвинили в госизмене

    Раскрыт режим работы аэропортов Москвы на фоне майского снегопада

    Россия поможет «Талибану» бороться с террористами

    Медведев объяснил признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

    Раскрыты подробности о найденном бездыханным с пакетом на голове россиянине на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости