Черепаха пустилась в бега и нашлась спустя девять месяцев в 1,6 километра от дома

В Великобритании черепаха пустилась в бега и нашлась спустя девять месяцев

В Великобритании хозяйка воссоединилась с любимой черепахой Леонардо спустя девять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает BBC News.

Рейчел Этчес заботилась о Леонардо на протяжении 13 лет. В июле 2024 года черепаха гуляла в саду Этчес. Она воспользовалась тем, что женщина отвлеклась на ребенка, и пустилась в бега.

Женщина тут же организовала поиски питомца. По ее словам, она беспокоилась, что домашний Леонардо не переживет зиму на улице. Несмотря на все усилия, черепаха нашлась только в апреле 2025 года в 1,6 километра от дома. Ее заметил прохожий с собакой и отнес в зоомагазин. Его сотрудники определили личность хозяйки Леонардо и связались с ней.

Этчес предположила, что черепаха впала в зимнюю спячку и проснулась, только после улучшения погоды. У черепахи воспалился глаз, в остальном у нее нет проблем со здоровьем.

Женщина рассказала, что это не первый побег Леонардо. Однако в первый раз он вернулся через пару дней.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, семья воссоединилась с любимой черепахой через несколько недель после ее пропажи во время торнадо. Раненую черепаху нашла соседка хозяев.