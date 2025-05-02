Дубинский: Депутаты Рады несут ответственность за продажу Украины

Верховная Рада Украины несет большую ответственность за продажу страны США, чем украинский президент Владимир Зеленский или премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене нардеп Александр Дубинский.

«Просто напомню, что всю ответственность за продажу Родины под видом "договора о минералах" несут не Зеленский и даже не Шмыгаль, а народные депутаты, которые это соглашение будут ратифицировать», — написал он.

По его словам, Зеленский потерял одну пятую часть территории Украины, украл десятки миллиардов долларов и «погубил миллион человек», а сделку он заключил для того, чтобы уйти от ответственности.

Ранее Дубинский допустил скорый уход Зеленского с поста президента. По его мнению, это произойдет спустя 30 дней после того, как будут поставлены первые подписи о мирном соглашении.