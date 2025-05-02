Воробьев: Электричество в Подмосковье вернут до конца дня

Во все социальные объекты Подмосковья электричество вернут до 18:00, а в дома — до 23:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с ликвидацией последствий циклона в регионе.

«Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный. На местах задействованы: 18 бригад и 37 единиц техники от Мособлэнерго, 24 бригады и 41 единица техники от Россетей, 20 человек и 10 единиц техники от Аварийно-восстановительной службы Московской области, 114 человек в 39 бригадах от Мособллеса», — написал глава региона.

Он добавил, что Россети направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, а от Мособлэнерго поступили 26 передвижных электростанций.

Тем временем в Московской области было затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий.