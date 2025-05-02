Гладков заявил о крайне сложной обстановке в белгородском приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области крайне сложная

Обстановка в приграничье Белгородской области по-прежнему остается крайне сложной. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор рассказал о не прекращающихся атаках беспилотников и обстрелах. Помимо этого, выявляется все больше случаев минирования приграничной территории, подчеркнул Гладков.

В этой связи власти региона продолжают делать все для информирования жителей о текущей ситуации, добавил губернатор.

Тем временем украинские войска продолжают бить по российской территории. В ночь на 2 мая над Россией был уничтожен 121 беспилотник, в том числе один – над Белгородской областью.