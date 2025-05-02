Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 2 мая 2025Россия

Гладков заявил о крайне сложной обстановке в белгородском приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области крайне сложная
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Обстановка в приграничье Белгородской области по-прежнему остается крайне сложной. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор рассказал о не прекращающихся атаках беспилотников и обстрелах. Помимо этого, выявляется все больше случаев минирования приграничной территории, подчеркнул Гладков.

В этой связи власти региона продолжают делать все для информирования жителей о текущей ситуации, добавил губернатор.

Тем временем украинские войска продолжают бить по российской территории. В ночь на 2 мая над Россией был уничтожен 121 беспилотник, в том числе один – над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

    Россиянин Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

    Гладков заявил о крайне сложной обстановке в белгородском приграничье

    Влияние поражения ВСУ в Курской области на готовность Киева к переговорам оценили

    Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Камалы Харрис

    Госсекретарь США назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном

    В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников

    В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

    Депутат Рады допустил скорый уход Зеленского с поста президента

    Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости