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06:13, 2 мая 2025Россия

В Курской области бригада ВДВ освободила 11 населенных пунктов

ТАСС: В Курской области 11-я бригада ВДВ освободила 11 населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Global Look Press

Одиннадцатая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ) за время боев в Курской области приняла участие в освобождении 11 населенных пунктов. Об этом рассказал командир бригады с позывным Баркас, пишет ТАСС.

По его словам, военные прошли боевой путь на курской земле от Уланок через населенный пункт Мирный. Он добавил, что вместе с бригадой «Ветераны» они освободили от украинских сил Гончаровку, Колмаков, Дмитрюков, Бондаревку, Подол, Заолешенку, Рубанщину, Гоголевку.

«В общем, бригада освободила 11 населенных пунктов, три из них крупные», — подчеркнул Баркас.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

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