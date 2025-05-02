Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 2 мая 2025Мир

«Лососевый магнат» разбился в ДТП

RMF: Один из богатейших норвежцев Олайсен разбился в ДТП в Польше
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В Польше в ДТП разбился предприниматель, один из богатейших жителей северной части Норвегии Хакон Вигнер Линдал Олайсен, называемый в СМИ «лососевым магнатом», сообщает RMF 24.

Авария произошла утром 1 мая к югу от Варшавы, в Мазовецком воеводстве. Jaguar, в котором ехал Олайсен, по неизвестным причинам врезался в дерево на высокой скорости. Вместе с ним погиб еще один человек.

Компания по разведению и переработке лосося Nova Sea, совладельцем которой был бизнесмен, подтвердила происшествие. VG добавляет, что Олайсен некоторое время жил в Польше.

Состояние 43-летнего Олайсена оценивалось в 52 миллиона долларов. В начале 2025 года он продал свои акции Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi. За эту сделку он получил 7,2 миллиарда норвежских крон (около 693 миллионов долларов).

В прошлом году миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области во время похода, он попал под снежную лавину. Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая специализируется на продаже и обслуживании техники Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

    Microsoft отменила пароли для новых пользователей

    Ротенберг объяснил проигрыш сборной «Россия 25» Белоруссии

    Тигрица напала на егеря

    20-летняя дочь Клаудии Шиффер показала откровенное декольте на фото

    В ООН обеспокоились пытками российских военнопленных

    Строительство АЭС в российском анклаве захотели возобновить

    Рыбаки нашли ранее пропавший в Боливии самолет с пятью пассажирами

    В Норвегии оценили кандидатуру Губерниева на пост главы ФЛГР

    «Лососевый магнат» разбился в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости