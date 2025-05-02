«Лососевый магнат» разбился в ДТП

RMF: Один из богатейших норвежцев Олайсен разбился в ДТП в Польше

В Польше в ДТП разбился предприниматель, один из богатейших жителей северной части Норвегии Хакон Вигнер Линдал Олайсен, называемый в СМИ «лососевым магнатом», сообщает RMF 24.

Авария произошла утром 1 мая к югу от Варшавы, в Мазовецком воеводстве. Jaguar, в котором ехал Олайсен, по неизвестным причинам врезался в дерево на высокой скорости. Вместе с ним погиб еще один человек.

Компания по разведению и переработке лосося Nova Sea, совладельцем которой был бизнесмен, подтвердила происшествие. VG добавляет, что Олайсен некоторое время жил в Польше.

Состояние 43-летнего Олайсена оценивалось в 52 миллиона долларов. В начале 2025 года он продал свои акции Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi. За эту сделку он получил 7,2 миллиарда норвежских крон (около 693 миллионов долларов).

В прошлом году миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области во время похода, он попал под снежную лавину. Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая специализируется на продаже и обслуживании техники Apple.

