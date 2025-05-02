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07:39, 2 мая 2025Россия

На севере Польши заметили более 20 тысяч военных из стран НАТО

Военный эксперт Киселев: В польском Гданьске скопились более 20 тыс. солдат НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В городе Гданьске на севере Польши заметили более 20 тысяч солдат из стран НАТО, а также бронетехнику, системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, скопление военнослужащих фиксирует подполье. В портовый Гданьск из Румынии стягивают большие колонны с техникой, в том числе новые танки и БТР.

Киселев допустил, что группировка может быть переброшена в Прибалтику для создания угрозы Калининграду, чтобы оттянуть туда часть сил, задействованных в специальной военной операции на Украине. Эксперт подчеркнул, что подобные действия не останутся без внимания со стороны российских властей.

Ранее военный обозреватель и отставной полковник Михаил Ходаренок заявил, что большой европейский конфликт, способный перерасти в третью мировую войну, может начаться со вторжения сил НАТО в Калининградскую область.

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