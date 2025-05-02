Назван предоставляющий меньше всех игрового времени россиянам клуб РПЛ

«Зенит» дал россиянам наименьший процент игрового времени среди всех клубов РПЛ

Telegram-канал Opta Sports назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), который предоставил меньше всех минут игрового времени россиянам.

В рейтинге лидирует петербургский «Зенит» с показателем 25,9 процента от общего числа игрового времени. На втором месте с 28,4 процента расположился «Краснодар».

Самый высокий показатель у московского «Локомотива». Российские футболисты провели на поле 79,5 процента игрового времени всех членов команды.

Ранее был назван худший клуб РПЛ по числу голов, забитых россиянами в нынешнем сезоне. Первое место в антитопе занял московский «Спартак» с тремя мячами в исполнении россиян.