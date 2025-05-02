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14:47, 2 мая 2025Россия

Военный парад дошкольников в российском детском саду сняли на видео

В Дагестане парад детей в военной форме сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Военный парад детей в Дагестане сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

На кадрах мальчик в парадной форме и фуражке объезжает выстроившихся перед ним в отряды детей на игрушечном автомобиле. «Здравствуйте, товарищи!» — говорит он, остановившись перед одним из отрядов. «Здравья желаю, товарищ генерал!» — хором отвечают ему воспитанники детсада.

Заведующая детсадом рассказала, что такие парады в дошкольном учреждении проводят ежегодно. Она призналась, что «очень довольна» общественным резонансом, который произвело видео.

Тем временем стало известно о возможном участии одного из высокопоставленных американских чиновников в параде Победы в Москве. Телеканал «Звезда» сообщил, что речь идет о госсекретаре США Марко Рубио.

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