Пассажирка обвинила попутчика в прикосновении к гениталиям на рейсе в США

Пассажирка авиакомпании American Airlines обвинила попутчика в домогательствах во время ночного рейса из Сан-Франциско в Даллас, США. Подробностями истории поделилось издание The New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел в 2024 году, но жительница Калифорнии Барбара Морган решила подать иск против перевозчика, обвинив его сотрудников в бездействии, только сейчас. Женщина утверждает, что вскоре после взлета ее сосед начал «тереться об нее руками», пытаясь коснуться ее груди.

Морган призналась, что попыталась дистанцироваться от мужчины, но это не помогло. По ее словам, вскоре попутчик положил руку на верхнюю часть ее бедра, а затем прикоснулся к ее гениталиям. Американка добавила, что он разместил на коленях сумку, чтобы скрыть эрекцию.

В иске, поданном в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, также говорится, что обвиняемый Чериан Абрахам ранее уже был обвинен в насильственных сексуальных контактах на борту самолетов. Однако мужчина не признал себя виновным. Судебное заседание назначено на 4 августа.

Ранее Абрахаму предъявили обвинения в оскорбительном сексуальном контакте в отношении 22-летней девушки на борту самолета этой же авиакомпании. На рейсе из Чикаго в Сиэтл он потрогал грудь попутчицы через одежду.