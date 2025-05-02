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19:36, 2 мая 2025Путешествия

Пассажирка обвинила попутчика в прикосновении к гениталиям на рейсе в США

Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании American Airlines обвинила попутчика в домогательствах во время ночного рейса из Сан-Франциско в Даллас, США. Подробностями истории поделилось издание The New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел в 2024 году, но жительница Калифорнии Барбара Морган решила подать иск против перевозчика, обвинив его сотрудников в бездействии, только сейчас. Женщина утверждает, что вскоре после взлета ее сосед начал «тереться об нее руками», пытаясь коснуться ее груди.

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Морган призналась, что попыталась дистанцироваться от мужчины, но это не помогло. По ее словам, вскоре попутчик положил руку на верхнюю часть ее бедра, а затем прикоснулся к ее гениталиям. Американка добавила, что он разместил на коленях сумку, чтобы скрыть эрекцию.

В иске, поданном в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, также говорится, что обвиняемый Чериан Абрахам ранее уже был обвинен в насильственных сексуальных контактах на борту самолетов. Однако мужчина не признал себя виновным. Судебное заседание назначено на 4 августа.

Ранее Абрахаму предъявили обвинения в оскорбительном сексуальном контакте в отношении 22-летней девушки на борту самолета этой же авиакомпании. На рейсе из Чикаго в Сиэтл он потрогал грудь попутчицы через одежду.

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