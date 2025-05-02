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01:46, 2 мая 2025Мир

Последствия землетрясения в Стамбуле оценили

Турецкий министр Курум: После землетрясения в Стамбуле повреждены 4295 зданий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Murad Sezer

Министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что после землетрясения в Стамбуле повреждения получили 4295 зданий. Его слова приводит TRT Haber.

«На данный момент мы проверили 36425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения», — заявил турецкий министр, добавив, что работы в зоне землетрясения продолжаются.

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Стамбуле порекомендовали находящимся в турецком городе и его окрестностях соотечественникам следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники. Землетрясение магнитудой 6,2, сопровождавшееся серией афтершоков, произошло в Мраморном море на глубине 6,9 километра рядом с городом Силиври в провинции Стамбул, говорится в источнике.

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