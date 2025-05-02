Володин: С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на выдачу сим-карт

С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на выдачу сим-карт. Об этом заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты напомнил, что с 1 апреля в России действует лимит, согласно которому на одного человека можно оформить не более 20 сим-карт.

Володин отметил, что и действующая, и подготовленная к введению норма направлены на борьбу с преступностью. «Это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапрет на употребление алкоголя. Депутат Султан Хамзаев заявил, что такая инициатива способствует реализации национальных целей в области здоровья населения.